Евгения Башкирова лишили водительских прав на полтора года

Автор: Михаил Серебряков 0

Евгений Башкиров

Мировой суд в Санкт-Петербурге вынес вердикт по делу полузащитника самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова. В середине октября футболист был пойман за вождением в нетрезвом виде.

«Мировой судья судебного участка № 129 Невского района вынес постановление о привлечении к ответственности по административному правонарушению Евгения Башкирова. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года», — приводит сообщение объединенной пресс-службы городских судов.

Напомним, 14 октября стало известно о задержании Башкирова сотрудниками ГИБДД. Футболист находился за рулем арендованного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Анализы показали трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. «Крылья Советов» после заявили, что не намерены расторгать соглашение с игроком.

Фото: Global Look Press
Источник:  Р-Спорт

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