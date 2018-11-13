FA планирует сократить число легионеров в клубах АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена сократить количество легионеров в командах премьер-лиги до 12 человек. В настоящее время количество зарубежных футболистов в клубах высшего дивизиона может достигать 17 человек из 25 игроков основного состава.

После выхода Великобритании из Евросоюза английские команды могут недосчитаться игроков из ведущих клубов континентальной Европы, которые должны отвечать тем же критериям, что и футболисты других стран, не входящих в сообщество, для получения визы и разрешения в работу в Великобритании.

Пять клубов премьер-лиги, включая «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», имеют максимальное количество иностранных игроков. Еще четыре команды, в том числе «Челси» и «Ливерпуль», имеют по 16 легионеров.

Сейчас доля английских игроков, выходящих в основном составе на матчи премьер-лиги, не превышает 28%. В последнем туре из общего числа – 220 игроков на поле появились лишь 62 доморощенных футболиста.

Сокращение числа иностранцев позволит, по оценке экспертов, поднять стоимость трансферных переходов английских футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC