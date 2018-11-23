Криштиану Роналду присоединится к акции по борьбе с насилием над женщинами

Клубы серии А в ближайших матчах чемпионата присоединятся к международной кампании против насилия над женщинами. Участие в акции примут игроки и судьи, которые нанесут на лицо красную отметку, являющуюся символом акции.

Также в благотворительном мероприятии будет участвовать нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Кампания стала популярной в социальных сетях, в инстаграме многие публикуют свои фото с красной отметкой на лице и хештегом #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

«Насилие – культурная проблема. Чтобы решить ее, нужно научить наших сыновей правильным ценностям, они должны относиться уважительно», – отметил бывший вратарь «Интера» и сборной Италии Франческо Тольдо.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В этом году Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports