Криштиану Роналду присоединится к акции по борьбе с насилием над женщинами

Автор: Михаил Серебряков 0

Клубы серии А в ближайших матчах чемпионата присоединятся к международной кампании против насилия над женщинами. Участие в акции примут игроки и судьи, которые нанесут на лицо красную отметку, являющуюся символом акции.

Также в благотворительном мероприятии будет участвовать нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Кампания стала популярной в социальных сетях, в инстаграме многие публикуют свои фото с красной отметкой на лице и хештегом #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В этом году Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лука Модрич

Лука Модрич не хочет играть с Лионелем Месси в одной команде

Криштиану Роналду: «То, что Флорентино Перес говорил мне, не было сказано от души»

Ювентус

«Ювентус» выдал лучший старт в истории клуба

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 