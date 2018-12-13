«Барселона» отказалась от матча Ла Лиги в США из-за возможного исключения из еврокубков и запрета игрокам выступать за сборные

«Барселона» отказалась от проведения матча в США после того, как узнала о возможных санкциях. Встреча должна была состояться в Майами 27 января.

УЕФА и ФИФА могли исключить клуб из Лиги чемпионов на один или, возможно, два сезона. Игроки «Барсы» также получили бы запрет от ФИФА выступать за сборные на аналогичный период.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил 3 декабря в Дублине, что никто не консультировался с организацией по поводу игры, которую президент Ла Лиги Хавьер Тебас хочет провести в Майами, плюс у Ла Лиги нет соответствующих разрешений.

Чеферин также встретился с президентом Федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом в среду вечером в Валенсии, где поддержал решение «Барселоны» не вступать в конфликт с национальной федерацией.

На четверг у RFEF и Ла Лиги было намечено судебное заседание, но оно отменено после того, как Тебас узнал о решении «Барселоны» отказаться от матча в США.

Фото: Global Look Press

Источник: As