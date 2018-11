Криштиану Роналду — единственный игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Валенсию» со счеттом 1:0. Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц».

В этой встрече результативной передачей отметился форвард туринского клуба Криштиану Роналду. Для 33-летнего нападающего победа над «Валенсией» стала 100-й в Лиге чемпионов. Португалец стал первым футболистом, который добился такого показателя.

Примечательно, что у Роналду побед в Лиге чемпионов больше, чем у 136 из 140 команд, которые когда-либо принимали участие в турнире.

