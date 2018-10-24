Массимо Каррера: «Спасибо Федуну и моим детям – футболистам»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что благодарен владельцу красно-белых Леониду Федуну за то, что тот дал ему возможность возглавить московскую команду. А также выразить благодарность футболистам.

— Спасибо Федуну, который дал эту возможность и поверил в меня. Для меня большая честь, что я тренировал «Спартак». Всегда буду благодарен господину Федуну.

Спасибо и клубу. Вице-президенту Измайлову. Секретариату, аппарату. И особая благодарность – моей семье, моим детям, то есть моим игрокам. Они дали все, что могли дать. Было приятно поужинать с игроками накануне, была отличная встреча. Игроки все это время способствовали моему росту.

Я им многим обязан! Чем-то с ними поделился и я.Личными человеческими качествами. Прежде чем оценивать игрока на поле, его надо оценить как человека. И когда я был игроком, и в тренерское время всегда старался быть честным. И любил всех, кто играл со мной, вне зависимости от роли этого человека. Но бывает, что в жизни сталкиваешься с разными людьми.

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера «Спартака». Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс