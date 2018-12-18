Леонид Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: «Четыре месяца в СИЗО — это перебор»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался по поводу ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Напомним, что игроки находятся под арестом в СИЗО из-за обвинения в избиении нескольких человек в центре Москвы.

Ранее суд продлил арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

«Наказние слишком суровое. Это мое мнение. Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно, ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

Двух месяцев плюс административных наказаний, штрафов было бы достаточно. А теперь получается уже четыре месяца. Это много. Дай бог, чтобы ими все и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать. Но они уже серьезно пострадали за то, что сделали», — сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс