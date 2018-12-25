Джермейн Дефо получил медаль спустя 10 лет после

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо получил медаль победителя Кубка английской лиги сезона-2007/08. Футболист заявил, что давно ждал эту награду.

В первой половины той кампании форвард выступал за «Тоттенхэм Хотспур» и успел принять участие в пяти матчах турнира. В зимнее трансферное окно Дефо перебрался в «Портсмут», а уже спустя месяц «шпоры» в финале Кубка лиги одолели «Челси» и завоевали трофей. Англичанин, к тому моменту сменивший клуб, получил медаль лишь сейчас, спустя 10 лет.

«Приятно быть частью истории «Тоттенхэма». Помню, как помог команде добраться до решающего матча. Было здорово потом смотреть финал и видеть, как парни поднимают над головой трофей. Так или иначе они мои друзья, и мне хотелось, чтобы они выиграли, чтобы заполучить медаль», — сказал Дефо.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC