Килиан Мбаппе первым в сезоне забил 10 голов в одной из лиг топ-5

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет в матче 11-го тура лиги 1 против «Марселя» (2:0). И установил очередной рекорд.

19-летний форвард стал первым из футболистов 5 сильнейших лиг Европы, забившим 10 голов в чемпионате в нынешнем сезоне.

С учетом всех турниров на счету француза уже 12 мячей.

Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Футболист был взят в аренду с условием обязательного выкупа за €180 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет подписать Мбаппе в зимнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru