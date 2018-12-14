«МЮ» готов сделать Давида де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире

«Манчестер Юнайтед» делает все возможное, чтобы убедить вратаря Давида де Хеа продлить контракт. «МЮ» готов сделать 28-летнего испанца самым высокооплачиваемым вратарем мира.
Ему предложен контракт с зарплатой 445 тысяч евро в неделю или 21 миллион евро в год.
Отметим, что нынешний контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что голкипер отказался вести переговоры с клубом, поскольку недоволен результатами команды в последнее время
Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
Фото: Global look Press
Источник: The Sun