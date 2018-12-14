«МЮ» готов сделать Давида де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Автор: Михаил Серебряков 0

Давид Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» делает все возможное, чтобы убедить вратаря Давида де Хеа продлить контракт. «МЮ» готов сделать 28-летнего испанца самым высокооплачиваемым вратарем мира.

Ему предложен контракт с зарплатой 445 тысяч евро в неделю или 21 миллион евро в год.

Отметим, что нынешний контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что голкипер отказался вести переговоры с клубом, поскольку недоволен результатами команды в последнее время

Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.

Фото: Global look Press
Источник: The Sun

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