Болельщики АЕКа бросили коктейль Молотова в сектор поддержки «Аякса»

Автор: Михаил Серебряков 0

Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕКом и голландским «Аяксом» произошли беспорядки на трибунах. Напомним, что матч завершился победой голландского клуба (0:2).

Болельщики хозяев начали бросать в сектор поддержки «Аякса» зажженные файеры, а один из них даже швырнул бутылку с коктейлем Молотова. После этого в конфликт вмешалась полиция, которая решила предотвратить ответную атаку и начала избивать голландских фанатов. У некоторых из них после этого были окровавленные лица.

Теперь к АЕКу могут быть применены санкции со стороны УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Coral

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