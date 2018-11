Болельщики АЕКа бросили коктейль Молотова в сектор поддержки «Аякса»

Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕКом и голландским «Аяксом» произошли беспорядки на трибунах. Напомним, что матч завершился победой голландского клуба (0:2).

Болельщики хозяев начали бросать в сектор поддержки «Аякса» зажженные файеры, а один из них даже швырнул бутылку с коктейлем Молотова. После этого в конфликт вмешалась полиция, которая решила предотвратить ответную атаку и начала избивать голландских фанатов. У некоторых из них после этого были окровавленные лица.

Nothing to see here, just an AEK fan lobbing a firework into the Ajax end. pic.twitter.com/d7OQs8synp

— Coral (@Coral) November 27, 2018