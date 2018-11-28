Роберт Левандовски забил 50 голов в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:1). Первый гол в этом матче стал для поляка 50-м в Лиге чемпионов.

Для достижения этой отметки Левандовскому понадобилось 77 матчей, это третий результат в истории турнира.

Быстрее Левандовского 50 голов в ЛЧ забивали Руд ван Нистелрой (62 игры) и Лионель Месси (66).

Кроме того, Левандовски вышел на 6-е место в истории по числу голов в турнире (51).

Больше него забили только Руд ван Нистелрой (56 голов), Карим Бензема (59), Рауль (71), Лионель Месси (105) и Криштиану Роналду (121).

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka Football