Роберт Левандовски забил 50 голов в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:1). Первый гол в этом матче стал для поляка 50-м в Лиге чемпионов.
Для достижения этой отметки Левандовскому понадобилось 77 матчей, это третий результат в истории турнира.
Быстрее Левандовского 50 голов в ЛЧ забивали Руд ван Нистелрой (62 игры) и Лионель Месси (66).
Кроме того, Левандовски вышел на 6-е место в истории по числу голов в турнире (51).
Больше него забили только Руд ван Нистелрой (56 голов), Карим Бензема (59), Рауль (71), Лионель Месси (105) и Криштиану Роналду (121).
Фото: Global Look Press
Источник: Squawka Football