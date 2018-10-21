Диего Марадона: «Я никогда не говорил, что это относится к Месси»

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что никогда не высказывался о слабом характере нападающего «Барселоны» и национальной команды Лионеля Месси. Ранее Марадона раскритиковал пятикратного обладателя «Золотого мяча».

«Есть люди, которые отчаянно пытаются подставить меня и не могут понять, что моя дружба с Месси более крепкая, чем они могут себе представить. Я знаю, кто такой Лео. Он лучший игрок в мире. Да, есть игроки, которые по 20 раз ходят в туалет перед матчем, но я никогда не говорил, что это относится к Месси», — сказал Марадона.

Месси пропустил все матчи сборной Аргентины после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2018 года. Ранее сообщалось, что в этом году футболист уже не сыграет в составе национальной сборной.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca