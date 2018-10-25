Брат Александра Кокорина: «Нас оскорбили! Водитель сказал петух»

Кирилл Кокорин, который содержится в СИЗО «Бутырка», на встрече с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым, рассказал, что понял как нужно себя вести. Напомним,19-летний брат Александра Кокорина был задержан 10 октября, за избиение людей в центре Москвы.

— Ну вы поняли, что так нельзя себя вести? — спрашивает Сухарев.

— Давно понял, еще в ИВС. Но хочу, чтобы вы знали — мы же не на пустом месте набросились. Нас оскорбили! Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает «петух». А водитель именно его сказал.

По словам Кирилла-младшего, в СИЗО ему нравятся гуляш и ленивые голубцы. За две недели он прочитал четыре книги, в том числе биографию Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана. Сейчас он читает «Униженные и оскорбленные» Федора Достоевского.

11-го октября Кирилл был взят под стражу. Причина — избиение утром 8 октября водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Фото: Global Look Press

Источник: МК