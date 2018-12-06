«Боруссия» Д согласовала контракт с вундеркиндом из «Коринтианса»

Автор: Михаил Серебряков 0

Полузащитник «Коринтианс» Педриньо Делмино близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Несмотря на интерес от «Реала» и «Барселоны», 20-летний футболист принял решение перейти в немецкий клуб.

Игрок полагая, что в «Боруссии» у него будет больше игрового времени и перспектив для развития.

Педриньо уже согласовал личный контракт на 4 года с дортмундским клубом.

Руководители «Коринтианс» готовы обсуждать сделку и в случае предложения ниже суммы отступных в 50 миллионов евро.

Педриньо провел в высшей лиге Бразилии за «Коринтианс» 35 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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