Антонио Конте отказался возглавить «Реал»

Автор: Михаил Серебряков 0

Антонио Конте

Экс-тренер «Челси» Антонио Конте не будет работать в «Реале». Итальянец отказался возглавить мадридский клуб, поскольку посчитал, что этот проект на данный момент ему не подходит.

Тренеру не нравилось начинать работать не с начала сезона, и он посчитал, что вариант с «Реалом» недостаточно привлекателен, чтобы нарушать свою традицию.

Ранее сообщалось, что Конте и «Реал» не могут достичь компромисса по вопросам финансового плана при обсуждении контракта.

После отставки Хулена Лопетеги команду возглавил на временной основе Сантьяго Солари. Сообщалось, что аргентинец стал главным претендентом на пост тренера и в перманентном качестве.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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