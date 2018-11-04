Безвыигрышная серия «Монако» – худшая для клуба за 50 лет

Автор: Михаил Серебряков 0

«Монако» в последнем матче чемпионата Франции проиграл «Реймсу» (0:1) в 12-м туре. Серия клуба без побед в нынешнем сезоне достигла 14 матчей во всех турнирах. 

Это худшая серия монегасков за последние 50 лет.

В период с сентября 1968 по январь 1969 года «Монако» во всех турнирах не мог выиграть на протяжении 16 матчей подряд во всех турнирах.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, летом перешедший из ЦСКА. В составе команды он провел 9 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Единственную победу в сезоне в официальных матчах «Монако» одержал 11 августа в первом туре Лиги 1 в игре против «Нанта» (3:1).

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонарду Жардим: «Если Головин сыграет, то не больше 20 минут»

Александр Головин прошел обряд посвящения в «Монако»

Анри: «У этой ничьей привкус ничьей»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 