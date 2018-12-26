Футболист сборной Франции пожертвовал 330 000 долларов призовых от ЧМ-2018 на благотворительность

Автор: Михаил Серебряков 0

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди пожертвовал крупную сумму на благотворительность. Минувшим летом французская национальная команда стала триумфатором чемпионата мира–2018 в России.

Матюиди принял непосредственное участие в завоевании трофея мундиаля, ставшего для французов вторым в истории и первым с 1998 года. После триумфа Франция получила $ 38 млн призовых, а каждый из ее 23 игроков – по $ 330 тыс.

«Каждый свободен в вопросе пожертвований и их публичной огласки, но да, я отдал деньги своей ассоциации. Мбаппе прав, когда говорит, что футболисты зарабатывают очень крупные суммы. Для нас эти выплаты – не так уж и много, но это большое дело для тех, кто нуждается. Самое главное, это идёт от сердца, и мы занимаемся этим, потому что нас действительно беспокоит этот вопрос. Когда я вижу улыбку на лице ребенка, я счастлив», — сказал футболист

The Tremplins Blaise Matuidi – благотворительная организация, созданная Матюиди и занимающаяся помощью детям из бедных семей.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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