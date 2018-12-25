Квинси Промеса оштрафуют за вождение в нетрезвом виде

Автор: Михаил Серебряков 0

Суд Марбельи назначил полузащитнику «Севильи» Квинси Промесу денежный штраф за вождение в нетрезвом виде. Голландец согласился с решением суда, сумма штрафа не разглашается.

Ранее в одном из районов испанского курорта полицейский патруль остановил автомобиль футболиста, обязав его пройти медосвидетельствование.

Содержание алкоголя в крови Квинси превысило 0,6 промилле – это более чем в два раза превышает максимально допустимый уровень (0,25).

Напомним, что Промес перешел в «Севилью» этим летом из московского «Спартака». Сумма сделки составила 21 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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