Квинси Промеса оштрафуют за вождение в нетрезвом виде

Суд Марбельи назначил полузащитнику «Севильи» Квинси Промесу денежный штраф за вождение в нетрезвом виде. Голландец согласился с решением суда, сумма штрафа не разглашается.

Ранее в одном из районов испанского курорта полицейский патруль остановил автомобиль футболиста, обязав его пройти медосвидетельствование.

Содержание алкоголя в крови Квинси превысило 0,6 промилле – это более чем в два раза превышает максимально допустимый уровень (0,25).

Напомним, что Промес перешел в «Севилью» этим летом из московского «Спартака». Сумма сделки составила 21 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca