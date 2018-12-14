Экс-футболист сборной Франции хочет получить гражданство Мексики

Автор: Михаил Серебряков 0

Андре-Пьер Жиньяк

Французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк планирует получить гражданство Мексики, где играет с 2015 года. 33-летний экс-игрок «Марселя» недавно продлил контракт с «Тигресом» до 2021 года.

– Я уже отправил все бумаги и жду ответа, – сказал игрок.

– Запросил у родителей документы из Франции. Когда они мне их пришлют, я запущу процедуру получения гражданства Мексики.

В составе «Тигрес» Жиньяк сыграл 160 матчей, забив 94 мяча.

За сборную Франции он выступал с 2009 по 2016 год.

Фото: Global look Press
Источник: Le Figaro

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