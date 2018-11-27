Фабио Капелло считает, что уход Криштиану Роналду повлиял на игру «Реала»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре «Реала» без Криштиану Роналду. Сегодня королевский клуб сыграет с «Ромой» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наверное, «Реал» сейчас находится в своей худшей форме. Они думали, что без Роналду им будет легче побеждать, а результаты останутся на том же уровне, и сейчас за это расплачиваются. Соперники боялись «Реала», а партнеры Роналду чувствовали себя более свободно. Он мог решить все проблемы в любой момент. Но и сейчас в составе Мадрида много квалифицированных игроков. Те же Марсело и Карвахаль восстанавливаются сейчас от травм,»-сказал Капелло.

Фабио Капелло в разное время возглавлял «Рому» и мадридский «Реал». Специалист возглавлял римский клуб с 1999 по 2004 годы, за это время он выиграл чемпионат Италии. В «Реале» Капелло работал в сезонах-1996/97 и 2006/07, и ему дважды удалось привести «сливочных» к победе в испанском первенстве.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia