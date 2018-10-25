Баста представил песню, посвященную ЦСКА

Автор: Михаил Серебряков 0

 

РПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Москва. «ВЭБ Арена». 1 сентября 2018 г.

Известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста), являющийся фанатом ЦСКА, написал песню, которую посвятил московскому клубу. Композиция называется «Мама, мы ЦСКА».

В съемках клипа на песню приняли участие регбисты «армейского» клуба.

Песня положена на музыку сербской композиции «Мама, я партизан» и была записана в ирландском Sally O’Briens Pub, на встрече Басты с игроками регбийного ЦСКА после матча с сербским «Партизаном».

Баста является давним поклонником «армейцев» и часто посещает фан-сектор ЦСКА в разных видах спорта. Также он выступал перед открытием сезона баскетбольного ЦСКА.

Фото: Сергея Дроняев
Источник: Регби-Клуб ЦСКА

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