Баста представил песню, посвященную ЦСКА

Известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста), являющийся фанатом ЦСКА, написал песню, которую посвятил московскому клубу. Композиция называется «Мама, мы ЦСКА».

В съемках клипа на песню приняли участие регбисты «армейского» клуба.

Песня положена на музыку сербской композиции «Мама, я партизан» и была записана в ирландском Sally O’Briens Pub, на встрече Басты с игроками регбийного ЦСКА после матча с сербским «Партизаном».

Баста является давним поклонником «армейцев» и часто посещает фан-сектор ЦСКА в разных видах спорта. Также он выступал перед открытием сезона баскетбольного ЦСКА.

Фото: Сергея Дроняев

Источник: Регби-Клуб ЦСКА