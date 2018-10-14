«Челси» намерен продлить контракт с лидером команды

Автор: Михаил Серебряков 0

«Челси» предложил новый контракт французскому полузащитнику Нголо Канте. 27-летний игрок перешел в лондонский клуб в 2016 году из «Лестера».

По данным СМИ, английский клуб улучшит финансовые условия соглашения. Таким образом лондонцы пытаются не допустить уход игрока в «ПСЖ», который активно интересуется хавбеком.

Нынешний контракт француза с «аристократами» действует до 2021 года, и в нем нет фиксированной суммы отступных.

В этом сезоне Канте провел за лондонский клуб 10 матчей во всех турнирах и стал автором одного гола. Минувшим летом в составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира — 2018, который состоялся в России, отыграв на турнире все семь матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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