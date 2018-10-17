Неймар набрал 100-е очко за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметился сотым результативным действием за национальную команду в товарищеском матче с командой Аргентины (1:0). Форвард набрал 100 очков (59 мячей и 41 голевой пас) по системе «гол+пас» за сборную Бразилии.

Для того чтобы добраться до этой отметки, Неймару пришлось провести 94 матча за «желто-зеленых».

26-летний Неймар выступает за национальную сборную с 2010 года и является третьим бомбардиром в ее истории. Больше голов за сборную Бразилии забивали только Пеле (77 мячей в 92 матчах) и Роналдо (62 гола в 98 играх).

Стоит отметить, что по числу матчей за пентакампеонов Неймар вошел в топ-10, догнав Жилмара. Лидером по этому показателю является Кафу, который провел 142 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»