Про «Спартак» снимут мультфильм

Автор: Михаил Серебряков 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Про «Спартак» снимут мультипликационный и документальный фильмы. В проекте будет задействован кинопродюсер Юсуп Бахшиев, известный по работе над фильмами «Параграф 78» и «Антикиллер».

Проект носит рабочее название «Лучшие люди страны», в его рамках планируется создание полнометражного мультфильма с рабочим названием «Колобок и Спартак», а также документального фильма.

«Спартак» будет одним из спонсоров проекта, с 15 января планируется начать его медийное освещение.

Набор актеров и платформа, на которой он выйдет, пока держатся в секрете, к нему планируют привлечь известных болельщиков «Спартака» из творческой среды.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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