«Ливерпуль» повторил свой рекорд

В матче десятого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Кардифф» (4:1). Благодаря этому мерсисайдцы набрали 26 очков, что стало повторением клубного рекорда десятилетней давности.

Тогда «Ливерпуль» также набрал 26 очков в десяти стартовых турах, но в итоге финишировал на втором месте, уступив в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити».

В данный момент красные занимают первое место в турнирной таблице английского чемпионата, однако в понедельник, 29 октября, их может догнать «Манчестер Сити» — «горожанам» предстоит матч с «Тоттенхэмом».

Следующий матч «Ливерпуль» проведет на выезде с «Арсеналом». Встреча пройдет 3 ноября.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com