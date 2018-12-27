«Спартак» получил предложения по Луису Адриано от двух китайских клубов

Автор: Михаил Серебряков 0

Луис Адриано

«Спартак» получил два официальных предложения от китайских клубов по поводу продажи нападающего Луиса Адриано. Будущее бразильского футболиста определится в ближайшие дни.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Интернасьонал» хочет арендовать Адриано и надеется, что форвард согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Позже Адриано опроверг слухи о его возможном уходе из стана красно-белых.

31-летний игрок является воспитанником «Интернасьонала». В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате России, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Gauchazh

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