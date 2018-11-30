«Бока Хуниорс» выступил против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Руководство клуба «Бока Хуниорс» не хочет проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» в Мадриде (Испания). «Бока» через суд попытается добиться дисквалификации соперника.

До окончания разбирательства клуб не планирует играть ответный матч турнира.

Первый матч финала закончился со счеттом 2:2. Ответная встреча была дважды перенесена из-за беспорядков, которые устроили фанаты «Ривер Плейт». Перед ответной встречей, намеченной на 23 ноября, болельщики «Ривера» закидали автобус «Боки» камнями. Из-за нападения пострадали несколько футболистов, полиции для усмирения агрессивно настроенных фанатов пришлось применить слезоточивый газ.

Руководство КОНМЕБОЛ приняло решение о переносе ответного матча финала турнира в Мадрид. Встреча должна состояться 9 декабря на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Global Look Press

Источник: AFP