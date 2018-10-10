Юрий Семин: «Кокорин и Мамаев предали свою профессию»

Автор: Михаил Серебряков 0

Юрий Семин

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подверг резкой критике футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, в московской кофейне произошел инцидент с избиением чиновника, в котором принимали участие оба футболиста.

– Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию, – написал Семин в истаграме.

Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Юрия Семина

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