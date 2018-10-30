Ари хочет играть до 40 лет

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что может покинуть российский клуб по окончании срока контракта. Нынешнее соглашение форварда истекает летом 2019 года.

«Пока разговоров о продлении контракта с «Краснодаром» нет. У меня есть предложения из Дубая, Катара и Турции, но я сейчас об этом не думаю. Мне нужно сконцентрироваться на играх, которые меня ожидают по действующему соглашению. А так, в следующем году, может, и предстоят какие-то переговоры.

Из России предложений не поступало. Что касается моей дальнейшей карьеры, то я о себе забочусь, так что, может, и до 40 лет буду выступать. Посмотрим, получится ли. А еще у меня есть мой проект — клуб, которым я владею в Бразилии. Может быть, закончу карьеру в нем или в команде, которая меня воспитала», — сказал Ари.

В нынешнем сезоне 32-летний Ари провел за «Краснодар» девять матчей и стал автором пяти голов.

Также футболист выступал за «Локомотив» и «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»