Йоахим Лев оплатит Томасу Мюллеру пиво, если тот проведет юбилейный матч за сборную

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги наций с Голландией пообещал угостить пшеничным пивом нападающего Томаса Мюллера, если тот сыграет 100-й матч в футболке бундестим. Напомним, что матч состоится сегодня.

На счету нападающего пока 99 игр за национальную команду.

«Томас заслуживает огромного уважения. Он редко травмировался, вкалывал на благо национальной команды, всегда в строю. Если он сыграет свой 100-й матч за сборную, я оплачу ему пшеничное пиво», — сказал Лев.

В 99 матчах за сборную форвард «Баварии» забил 38 мячей и отдал 36 результативных передач. В 2014 году он выиграл чемпионат мира.

Немцы уже не смогут уйти с последнего места в турнирной таблице группы в Лиге наций и избежать вылета в дивизион B. А голландской команде будет достаточно сыграть вничью, чтобы обойти Францию и выйти в плей-офф турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Bayern Germany