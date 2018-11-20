«Реал» хочет зимой подписать двух топ-форвардов

«Реал» намерен усилить атаку в январе звездным нападающим. В сферу интересов мадридцев попали Златан Ибрагимович и Радамель Фалькао.
Их подписание рассматривается руководством «Реала» как способ краткосрочного решения проблем команды в нападении.
37-летний Ибрагимович в этом году в MLS забил 22 мяча в 25 матчах, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси». Его контракт с американским клубом подходит к концу.
Фалькао, который ранее играл за «Атлетико», хочет покинуть «Монако», который занимает предпоследнее место в чемпионате Франции.
«Реал» сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.
Фото: GLobal Look Press
Источник: Sport.es