«Реал» хочет зимой подписать двух топ-форвардов

«Реал» намерен усилить атаку в январе звездным нападающим. В сферу интересов мадридцев попали Златан Ибрагимович и Радамель Фалькао.

Их подписание рассматривается руководством «Реала» как способ краткосрочного решения проблем команды в нападении.

37-летний Ибрагимович в этом году в MLS забил 22 мяча в 25 матчах, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси». Его контракт с американским клубом подходит к концу.

Фалькао, который ранее играл за «Атлетико», хочет покинуть «Монако», который занимает предпоследнее место в чемпионате Франции.

«Реал» сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Sport.es