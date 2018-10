Сестра Криштиану Роналду попросила болельщиков поддержать брата

View this post on Instagram

Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele…POR PORTUGAL ,POR ELE ,PELOS NOSSOS ,PELA UNIÃO DO POVO ….PELA JUSTIÇA 🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹 ELE MERECE. #ronaldoestamoscontigoatéaofim #justiçacr7 #nãoporqueémeuirmãmasporqueelemereceonossoapoio #deusnuncafalha #deusnocomando🙏