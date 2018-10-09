Сестра Криштиану Роналду попросила болельщиков поддержать брата

Певица Катя Авейру, сестра нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, попросила болельщиков поддержать брата. Ранее 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на португальца, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году.
Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.
Сестра футболиста обратилась к подписчикам и попросила их выкладывать в своих профилях это фото Роналду в знак поддержки. Она опубликовала в инстаграме фото Роналду в костюме Супермена и подписала его: «С Роналду до самого конца. Правосудие для Криштиану».
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Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele…POR PORTUGAL ,POR ELE ,PELOS NOSSOS ,PELA UNIÃO DO POVO ….PELA JUSTIÇA 🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹 ELE MERECE. #ronaldoestamoscontigoatéaofim #justiçacr7 #nãoporqueémeuirmãmasporqueelemereceonossoapoio #deusnuncafalha #deusnocomando🙏
Напомним, что по заявлению адвоката Майорги к нему обратились еще три девушки, которые обвинили Роналду в изнасиловании.
Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com