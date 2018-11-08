Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал поведение Жозе Моуринью после победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «МЮ» забил два гола на последних минутах и одержал победу в Турине со счетом 2:1.

После финального свистка Моуринью вышел на поле и демонстративно приложил руку к уху.

Португальский специалист объяснил свой жест тем, что на протяжении матча болельщики «Ювентуса» регулярно оскорбляли его.

— Нужно побеждать с достоинством. Не думаю, что в этом была необходимость. Нужно поблагодарить своих болельщиков, пожать руку другому тренеру. Не нужно так себя вести, но такой уж он человек.— сказал Скоулз.

С девятью очками «Ювентус» остался на первом месте группы H, несмотря на поражение от «МЮ». Команда Моуринью с семью очками занимает вторую строчку.

Фото: Global Look Press

Источник: BT Sport