Марко Асенсио хочет играть вместе с Криштиану Роналду

Автор: Михаил Серебряков 0

Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио планирует сменить клуб. Футболист хочет стать игроком «Ювентуса».

По данным СМИ, испанец вдохновлен примером Криштиану Роналду, который уже стал игроком «Юве». Он считает, что итальянский клуб может занять домирующее положение в европейском футболе.

Ему нравится игра команды Массимилиано Аллегри. Клуб уже ведет предварительные переговоры с агентом игрока.

22-летний хавбек в текущем сезоне провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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