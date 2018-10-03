ЦСКА прервал результативную серию «Реала» в Лиге чемпионов

Автор: Михаил Серебряков 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

«Реал» не смог забить в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Мадридский клуб прервал свою серию матчей в Лиге чемпионов, в которых «Реал» забивал.

Она составила 32 игры. Последний раз «Реал» не забивал в матче Лиги чемпионов 26 апреля 2016 года на выезде в полуфинальном матче с «Манчестер Сити» (0:0).

Единственная серия длинее этой – 34 матча, которую также установил «Реал» в период с 2011 по 2014 год.

Кроме того, в матче с ЦСКА «Реал» нанес 26 ударов по воротам. Это наибольшее количество ударов мадридцев в «сухом» матче минимум с сезона-2003/04, когда начали вести подсчет этой статистики.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Gracenote

 

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