ЦСКА прервал результативную серию «Реала» в Лиге чемпионов

«Реал» не смог забить в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1). Мадридский клуб прервал свою серию матчей в Лиге чемпионов, в которых «Реал» забивал.

Она составила 32 игры. Последний раз «Реал» не забивал в матче Лиги чемпионов 26 апреля 2016 года на выезде в полуфинальном матче с «Манчестер Сити» (0:0).

Единственная серия длинее этой – 34 матча, которую также установил «Реал» в период с 2011 по 2014 год.

Кроме того, в матче с ЦСКА «Реал» нанес 26 ударов по воротам. Это наибольшее количество ударов мадридцев в «сухом» матче минимум с сезона-2003/04, когда начали вести подсчет этой статистики.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Gracenote