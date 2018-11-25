Миодраг Божович: «Лучшие моменты были у «Спартака»»

Главный тренер «Крылья Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Спартака». А также прокомментировал травму Максима Канунникова
«Игра получилась интересной. Лучшие моменты были у «Спартака». Они могли забить больше. К сожалению, пропустили два гола. Мы раскрылись для «Спартака» это и было только плюсом»,- сказал тренер самарцев.
— Пенальти?
— Был, 100 процентов. Конечно, я понимаю, «Спартак» великая команда…
— Как вы пропустили два гола?
— Сначала первый, потом второй. Почему? Потому что пропустили. У «Спартака» большая ротация. К ним тяжело готовиться.
— Насколько повлияла травма Канунникова?
— Он один из наших лучших игроков, он скоростной. К сожалению, он травмировался. Он потянул мышцу.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»