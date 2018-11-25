Миодраг Божович: «Лучшие моменты были у «Спартака»»

Автор: Михаил Серебряков 0

Миодраг Божович

Главный тренер «Крылья Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Спартака». А также прокомментировал травму Максима Канунникова

«Игра получилась интересной. Лучшие моменты были у «Спартака». Они могли забить больше. К сожалению, пропустили два гола. Мы раскрылись для «Спартака» это и было только плюсом»,- сказал тренер самарцев.

— Пенальти?

— Был, 100 процентов. Конечно, я понимаю, «Спартак» великая команда…

— Как вы пропустили два гола? 

— Сначала первый, потом второй. Почему? Потому что пропустили.  У «Спартака» большая ротация. К ним тяжело готовиться.

— Насколько повлияла травма Канунникова?

— Он один из наших лучших игроков, он скоростной. К сожалению, он травмировался. Он потянул мышцу.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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