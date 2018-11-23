Бранислав Иванович об Александре Кокорине: «Нет Саши – нет футбола»

Автор: Михаил Серебряков 0

Иванович

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением об отсутствии в команде Александра Кокорина, помещенного под стражу. Напомним, что футболист обвиняется в избиении двух человек в центре Москвы. 

«Мое мнение: нет Саши – нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году.

В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы – сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его.

С ним гораздо легче, ведь Саша – великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», – сказал Иванович.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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