Ряд матчей на ЧМ-2022 может пройти за пределами Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ряд матчей на ЧМ-2022 может пройти в соседних с Катаром странах. Если число участников чемпионата мира увеличится с 32 до 48.

«В Катаре есть восемь стадионов, ведется подготовка к чемпионату мира с 32 командами. Конечно, не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что сложно организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране. Таким образом, вероятно, придется проводить дополнительные матчи за пределами этой страны. Это, конечно, создает новые сложности и трудности, которые нужно будет решать.

Возможно, футбол — это способ строить мосты. Очевидно, отношения Катара с соседними странами — фактор, который усложняет ситуацию. С другой стороны, несмотря на сложные дипломатические отношения, когда речь заходит о футболе, люди говорят друг с другом», — сказал глава ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian