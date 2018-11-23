Хави оценил шансы на возвращение Неймара в каталонский клуб

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави не верит, что форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар вернется в каталонский клуб. Бразилец выступал за команду с 2013 по 2017 год.

«Я не представляю этого. Также думаю, что это бы не сработало, не представляю ни в коем случае. Я читаю много прессы, в курсе всех футбольных событий, но вижу нулевые шансы того, что Неймар сможет вернуться в «Барселону».

Если он созреет и будет работать, то приблизится к Криштиану и Месси», — сказал испанец

Напомним, что 26-летний Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провёл за парижский клуб 11 матчей в чемпионате Франции, стал автором 10 голов, а также отметился пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo