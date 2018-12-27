Серхио Рамос покинет «Реал» в случае возвращения Жозе Моуринью

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос готов покинуть покинуть команду. Если ее возглавит португальский специалист Жозе Моуринью, ранее уволенный из «Манчестер Юнайтед».

В период, когда Моуринью возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год, у защитника сложились непростые отношения с главным тренером, поэтому он выразил готовность уйти.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Реал» готов вернуть Моуринью после окончания нынешнего сезона. Вместе с командой он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Отмечалось, что «Реал» планирует подписать контракт с португальцем после 1 июля 2019 года, чтобы избежать выплаты неустойки «Манчестер Юнайтед» в размере € 5 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo