Франк Рибери извинился за пощечину

«Бавария» опубликовала видео с публичными извинениями полузащитника Франка Рибери перед журналистом Патриком Гийю. Напомним, что футболист дал пощечину журналисту после того, как тот сделал критическое замечание по поводу его игры.

Инцидент произошел после матча против дортмундской «Боруссии» (2:3).

«У нас состоялась встреча с Патриком Гийю, здорово, что он приехал в Мюнхен.

Мы очень долго разговаривали о случившемся после матча в Дортмунде.

Безусловно, я поступил неправильно. Я был очень эмоционален после матча. Я извинился перед Патриком и его семьей вчера.

Надеюсь, мы сможем оставить эту историю позади. Именно поэтому эта встреча была важна для меня и для него», – сказал Рибери.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»