Калиду Кулибали удалили в игре с «Интером» за аплодисменты в адрес арбитра

На 80-й минуте защитник команды гостей Калиду Кулибали получил вторую желтую карточку после того, как поаплодировал в адрес главного арбитра Паоло Маццолени. Секундами ранее судья зафиксировал фол, который совершил Кулибали.

За это Маццолени показал защитнику «Наполи» прямую красную карточку.

Уже в добавленное время также прямую красную карточку получил другой игрок «Наполи» Лоренцо Инсинье.