Калиду Кулибали удалили в игре с «Интером» за аплодисменты в адрес арбитра

Загрузка...
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали был удален с поля в матче против«Интера» (0:1). Встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.
На 80-й минуте защитник команды гостей Калиду Кулибали получил вторую желтую карточку после того, как поаплодировал в адрес главного арбитра Паоло Маццолени. Секундами ранее судья зафиксировал фол, который совершил Кулибали.
За это Маццолени показал защитнику «Наполи» прямую красную карточку.
Уже в добавленное время также прямую красную карточку получил другой игрок «Наполи» Лоренцо Инсинье.