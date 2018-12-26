Раджа Найнгголан: «Хочу уйти в «Рому»»

Автор: Михаил Серебряков 0

Раджа Найнгголан, Рома

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан может покинуть клуб спустя всего полгода после перехода из «Ромы». На днях в Сети появилась запись телефонного разговора футболиста со своим другом, где он заявляет о желании вернуться в римскую команду.

При этом в ходе беседы хавбек также уточняет, что поспособствовать переходу может бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти, в настоящий момент занимающий должность в структуре клуба.

«Я хочу вернуться. Они делают все, чтобы я ушел. Но я в порядке. Я всегда показывал себя хорошо на поле и молчал. У меня по-прежнему отличные отношения с Тотти. Может, он поможет осуществить переход? Но тогда мне придётся устроить бардак здесь, понимаешь?» — сказал Найнгголан.

Фото: Global Look Press
Источник:  La Gazzetta dello Sport

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