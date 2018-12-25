Гол Александра Овечкина признали лучшим в НХЛ в 2018 году

НХЛ назвала десятку лучших голов 2018 года. Отметим, что нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби попал в список дважды — одна из этих шайб стала для хоккеиста 400-й в карьере.
Гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина возглавил рейтинг. Эта шайба примечательна еще и тем, что стала 600-й в НХЛ для россиянина.
10. Майк Мэтисон («Флорида»)
9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») – 400-й гол в карьере
7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси»)
6. Тайлер Питлик («Даллас»)
5. Вильям Карлссон («Вегас»)
4. Патрик Лайне («Виннипег») – голы с пента-трика с 5 бросков в ворота «Сент-Луиса»
3. Ларс Эллер («Вашингтон») – решающий гол в финале Кубка Стэнли
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт НХЛ