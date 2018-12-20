Антонио Конте интересен вариант с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» планирует летом назначить нового тренера. Им может стать итальянский специалист Антонио Конте.
Сейчас команду после отставки Жозе Моуринью на временной основе возглавил Оле-Гуннар Сульшер.
Вариант с работой в «МЮ» интересен бывшему тренеру «Челси» Антонио Конте. Итальянец сменил в лондонском клубе как раз Моуринью.
Также может стать преимуществом, что у Конте хорошие отношения с полузащитником «Юнайтед» Полем Погба еще по работе в «Ювентусе».
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph