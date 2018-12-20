Антонио Конте интересен вариант с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» планирует летом назначить нового тренера. Им может стать итальянский специалист Антонио Конте.

Сейчас команду после отставки Жозе Моуринью на временной основе возглавил Оле-Гуннар Сульшер.

Вариант с работой в «МЮ» интересен бывшему тренеру «Челси» Антонио Конте. Итальянец сменил в лондонском клубе как раз Моуринью.

Также может стать преимуществом, что у Конте хорошие отношения с полузащитником «Юнайтед» Полем Погба еще по работе в «Ювентусе».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph