Антонио Конте интересен вариант с «МЮ»

Автор: Михаил Серебряков 0

«Манчестер Юнайтед» планирует летом назначить нового тренера. Им может стать итальянский специалист Антонио Конте.

Сейчас команду после отставки Жозе Моуринью на временной основе возглавил Оле-Гуннар Сульшер.

Вариант с работой в «МЮ» интересен бывшему тренеру «Челси» Антонио Конте. Итальянец сменил в лондонском клубе как раз Моуринью.

Также может стать преимуществом, что у Конте хорошие отношения с полузащитником «Юнайтед» Полем Погба еще по работе в «Ювентусе».

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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