Даниэле Де Росси: «В будущем мечтаю стать тренером»

Автор: Михаил Серебряков 0

Даниэле Де Росси

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, когда собирается закончить карьеру. А также футболист поделился планами на будущее. 

«Когда я был молод, я был отдать все ради того, чтобы сыграть хотя бы половину матчей за «Рому» из тех, в которых мне довелось принять участие. А их было более 600.  Я — счастливчик, ведь мне довелось выполнять свою работу в городе, который я люблю, и я это делал с любимыми мной людьми. У меня сейчас травма, и я знаю, что конец моей карьеры близок. Отсутствие в составе ранит меня, и я представляю, что буду чувствовать, когда закончу выступать.

Это самое серьезное повреждение в моей карьере, мне будет нелегко вернуться в строй в свои 35. Я уже начал бегать и бить по мячу, но до возвращения в строй пока еще далеко. В будущем я мечтаю стать тренером. Единственное, чего я боюсь в этой работе — мне придется раздавать по сто интервью в неделю», — сказал футболист.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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