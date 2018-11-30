Висенте Дель Боске о «Золотом мяче»: «Награда теряет свою ценность»

Автор: Михаил Серебряков 0

Дель Боске

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боксе высказался о «Золотом мяче». Он считает, что награда теряет свою ценность без Лионеля Месси.

Форвард «Барселоны» вошел в 30 номинантов на награду, однако после подсчета половины голосов Месси остался вне тройки лидеров.

«Я очень удивлен, что в тройке лидеров нет Месси.

Думаю, награда теряет свою ценность, если его нет среди лучших игроков мира. По меньшей мере, это немного странно.

Что касается того, почему я сбрил усы, то у меня их отняли, но лишь спустя 45 лет. Я сопротивлялся, как мог», – сказал Дель Боске.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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