Дмитрий Аленичев был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде

В субботу в Красноярске был задержан главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. 46-летний специалист подозревается в вождении в нетрезвом виде.

По данным СМИ, Аленичев выпивал в баре, где повздорил с одним из посетителей. Позже он сел в автомобиль и уехал, а его оппонент позвонил и сообщил полиции о нетрезвом водителе за рулем.

Полицейские остановили автомобиль и предложили пройти медосвидетельствование, от которого Аленичев отказался, попутно угрожая сотрудникам ГИБДД.

Начальник пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлия Глушкова прокомментировала информацию о задержании в субботу вечером главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

«Подтверждаю факт задержания Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания», – сказала Глушкова.

Аленичеву грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет.

Фото: Global Look Press

Источник: ngs24.ru Global Look Press