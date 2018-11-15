Павла Мамаева могут выпустить под залог

Автор: Михаил Серебряков 0

Мамаев

Полузащитник Павел Мамаев, который на данный момент находится в СИЗО, может быть отпущен под залог.  Напомним, что футболисту были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

Главное следственное управление Министерства внутренних дел (ГСУ ГУ МВД) изменило футболисту наказание в связи с правонарушениями, которые были допущены при объявлении обвинений.

Адвокат полузащитника «Краснодара» направил ходатайство о том, чтобы футболиста выпустили под залог.

Мамаев вместе с Александром Кокориным помещен до 8 декабря в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Фото: Global Look Press
Источник:  Росбалт

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